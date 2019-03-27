СЕГОДНЯ 07:34 2019-03-27T07:34:28+03:00

Погода в Югре 27 марта: +4 градуса и мокрый снег Фото: Татьяна Коркина

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В среду, 27 марта, в Ханты-Мансийском автономном округе переменная облачность. Местами осадки от небольших до умеренных: снег, мокрый снег, дождь. В отдельных районах гололедные явления. Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду, днем порывы 11-16 метров в секунду. Температура воздуха днём составит 0,+5 ºС.

В Ханты-Мансийске переменная облачность. Небольшие осадки: снег, мокрый снег. Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +2,+4 ºС.

В Сургуте переменная облачность и без осадков. Ветер юго-западный, западный 5-14 метров в секунду. Температура воздуха: -1, +4 градуса.

В Нижневартовске облачно и без осадков. Ветер южный, юго-западный, западный 4-7 метров в секунду. Температура воздуха: 0, +4 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU