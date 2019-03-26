2019-03-26T16:04:08+03:00
Общество

В Нефтеюганске в жилом доме выгорели две квартиры

Причина возгорания устанавливается
Алена Кульмухаметова
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В Нефтеюганске в жилом доме выгорели две квартирыВ Нефтеюганске в жилом доме выгорели две квартиры
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Пожар в жилом многоквартирном доме №6 в четвёртом микрорайоне города Нефтеюганск произошёл сегодня, 26 марта.

Как сообщили в МЧС России по ХМАО-Югре, в 15:58 часов на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании жилого дома. К моменту прибытия первого подразделения происходило открытое горение квартиры во втором подъезде на первом этаже. Пожар локализован в 16:14, ликвидирован в 16:20. На тушение пожара от МЧС привлекались пять единиц техники, две единицы спецтехники и 25 человек личного состава.

Сотрудники подразделения 54 пожарно-спасательной части из горящего дома эвакуировали одного человека.

Пожаром повреждена внутренняя отделка квартир № 10, № 9 и лестничной клетки на площади 15 кв.м. Погибших и травмированных не зарегистрировано. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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