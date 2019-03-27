Депздрав Югры прокомментировал предварительные итоги проверки Югорской городской больницы

СЕГОДНЯ 13:54 2019-03-27T13:54:25+03:00

Специалисты ведомства анализируют факты, которые привели к хранению в учреждении просроченного детского питания

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Накануне, 25 марта, в Югорске внимание правоохранительных органов привлекло местное учреждение здравоохранения. По информации, которую полиции предоставил депутат Антон Пантин, в прощальном зале морга хранилось детское питание. Наравне с полицией свою проверку учреждения начал и департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Как сообщил директор окружного депздрава Алексей Добровольский, проверка стартовала 25 марта. На сегодняшний день специалисты установили, что в здании действительно есть складское помещение с отдельным входом, в котором организовано хранение медицинского оборудования, списанного и подготовленного к утилизации. Там же были обнаружены продукты детского питания с истекшим сроком годности.

- Сегодня специалистами контрольно-ревизионного отдела департамента здравоохранения проводится анализ всех фактов, которые привели учреждение к появлению в нем продуктов питания. Мы выясняем, как такое получилось, и те должностные лица, вина которых будет установлена, понесут наказание, - подчеркнул Алексей Добровольский.

Внутреннюю проверку планируют завершить ко 2 апреля. Тогда можно будет точно сказать, какое количество детского питание размещалось на территории учреждения. Югорский депутат заявлял, что там хранится три тонны детского питания.

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ИСТОЧНИК KP.RU