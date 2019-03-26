В Югре стартовал прием заявок на грант губернатора в режиме «одного окна»

СЕГОДНЯ 15:46 2019-03-26T15:46:34+03:00

Прием заявок продлится до 23 апреля 2019 года. Фото из группы Центра гражданских и социальных инициатив Югры в ВК

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Социально ориентированные некоммерческие организации Ханты-Манскийского автономного округа могут подать заявку на грант губернатора Югры на специально разработанной для этого окружной электронно-проектной платформе. О том, что появилась такая возможность, накануне, 25 марта, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в своем инстаграм-аккаунте.

- 30 марта 2018 года на Форуме гражданского согласия мы с вами, дорогие земляки, говорили о том, что надо найти возможность финансово поддержать социальные проекты некоммерческих организаций. Теперь такая возможность есть – конкурс на получение гранта губернатора Югры. С сегодняшнего дня объявляю старт приема заявок. Подробности здесь https://грантгубернатора.рф/, - написала она в посте.

ПРЕДЫСТОРИЯ

Идея создания единого гранта зародилась год назад на окружном Гражданском форуме общественного согласия. Тогда Наталья Комарова заявила, что вместо восьми органов власти, ранее задействованных в процессе, будет работать один оператор грантов. По сути, разработчиков проекта вдохновила система предоставления президентского гранта на развитие гражданского общества.

- Все это для того, чтобы общественники меньше беспокоились о заполнении бесконечных документов, бумаг, а больше думали о людях, которым адресованы их инициативы, - пояснила тогда губернатор Югры.

КАК ПОЛУЧИТЬ ГРАНТ

Сегодня Югра - первый регион, где решено использовать такой подход. Конкурс по предоставлению грантов губернатора Югры на развитие гражданского общества стартовал 25 марта 2019 года. Прием заявок продлится до 23 апреля 2019 года. К слову, на развитие гражданского общества в Югре в 2019 году окружное правительство выделило 100 миллионов рублей.

Модель проведения конкурса предполагает упрощенное взаимодействие СО НКО с властью. Заявка на получение гранта, которую в электронном виде заполняют организации, имеет единый формат. Процедура оценки проектов тоже стала более прозрачной и независимой: порядок участия в конкурсе унифицирован в соответствии с федеральным стандартом. Так что если кто-то из общественников принимал участие в конкурсе президентских грантов, то ему будет привычно пользоваться югорской платформой.

Подавать заявки на конкурс могут организации, действующие по девяти социальным направлениям, среди которых наука, образование и просвещение; молодежная политика; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства и другие.

Одна организация вправе представить не более одной заявки на участие в конкурсе по каждому направлению. Срок реализации проекта не должен превышать 1,5 года со дня следующего после предоставления гранта.

Организаторы конкурса уверены, новый формат взаимодействия поможет повысить эффективность государственной финансовой поддержки гражданских инициатив в Югре.

ДЛЯ СПРАВКИ

Платформа разработана Фондом «Центр гражданских и социальных инициатив Югры» совместно с Фондом поддержки гуманитарных и просветительских инициатив «Соработничество» - основным технологическим партнером Фонда президентских грантов.

ИСТОЧНИК KP.RU