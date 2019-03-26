2019-03-26T15:46:32+03:00
Общество

Портфель кредитов физическим лицам Сбербанка по итогам 2018 года превысил 6,2 трлн рублей

Депозитный портфель физических лиц в Сбербанке по итогам 2018 года вырос на 7% и составил рекордные 12,8 трлн рублей
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Портфель кредитов физическим лицам Сбербанка по итогам 2018 года превысил 6,2 трлн рублей. Фото предоставлено ПАО "Сбербанк России"Портфель кредитов физическим лицам Сбербанка по итогам 2018 года превысил 6,2 трлн рублей. Фото предоставлено ПАО "Сбербанк России"
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Сбербанк подвел итоги работы своего розничного бизнеса в 2018 году, продемонстрировав устойчивый рост по основным направлениям в результате повышенного внимания к качеству клиентского опыта и совершенствованию цифровых каналов обслуживания.

Основные операционные и финансовые показатели за 2018 год: устойчивый рост по всем направлениям бизнеса.

Число активных клиентов — физических лиц Сбербанка в 2018 году выросло на 8% (или на 6 млн человек), вплотную приблизившись к отметке в 93 млн человек. Портфель кредитов физическим лицам по результатам 2018 года продемонстрировал рекордный рост на 25,3% в годовом исчислении и превысил 6,2 трлн рублей, при этом портфель по ипотеке вырос за год на 25% и превысил 3,6 трлн рублей. Прирост портфеля по кредитным картам составил 15% и достиг 634 млрд рублей, а прирост портфеля потребительских кредитов составил 30%, достигнув 1,9 трлн рублей на конец 2018 года.

Депозитный портфель физических лиц по итогам 2018 года вырос на 7% и составил 12,8 трлн рублей. Прирост за год по срочным вкладам физических лиц составил 5%, а по текущим равняется 15%.

Число активных пользователей цифровых каналов обслуживания Сбербанка (мобильное приложение + web) по итогам 2018 года выросло до 60 млн человек, что на 28% больше, чем в 2017 году. Сегодня две трети клиентов активно пользуются экосистемой цифровых продуктов и сервисов Сбербанк Онлайн. Доля продаж продуктов в цифровых каналах в 2018 году выросла до 37%.

Основные инициативы и события за 2018 год: цифровые каналы завоевывают клиентов

Прошедший год отмечен значительным ростом использования мобильного приложения и личного кабинета Сбербанк Онлайн в качестве основного канала взаимодействия клиентов со Сбербанком.

В октябре 2018 года, следуя стратегии цифровизации банковских сервисов и постепенного отказа от пластиковых карт, Сбербанк представил первую

полностью цифровую дебетовую карту, которую можно оформить и активировать в Сбербанк Онлайн. С момента запуска клиенты оформили более 600 тыс. цифровых карт.

По итогам года продажи дебетовых карт в Сбербанк Онлайн выросли в 3 раза — до 20% от всех дебетовых карт. В два раза выросло использование функции блокировки карты. В марте 2019 года Сбербанк представил сервис смены ПИН-кода в Сбербанк Онлайн, что, как ожидается, также будет способствовать росту использования цифровой экосистемы банка.

Процедура получения потребительского кредита в приложении и личном кабинете Сбербанк Онлайн в 2018 году была усовершенствована, значительно сократилось количество необходимых действий для получения кредита и время ответа банка. Сегодня каждый второй клиент Сбербанка оформляет потребительский кредит в Сбербанк Онлайн, что соответствует 25 тыс. заявок ежедневно.

Востребованность оплаты штрафов ГИБДД через Сбербанк Онлайн выросла в 2018 году в два раза. Услуга позволяет в едином интерфейсе получать основную информацию о штрафе, а также отслеживать статус его погашения.

В 2018 году Сбербанк начал консультировать клиентов через чаты в Сбербанк Онлайн. Сегодня в этом канале проводится более 1 млн сессий в месяц. А уже сегодня 20% обращений через чат отрабатывается автоматически при помощи чат-ботов.

По итогам года 63% многофункциональных центров государственных услуг (МФЦ) Москвы принимают безналичные платежи через Сбербанк, сервис доступен в 12 регионах России.

Для клиентов премиальной сети обслуживания Сбербанк Первый в 2018 году представлен новый цифровой сервис «Сбербанк Ассистент», которым сегодня пользуется каждый пятый клиент. Сервис предлагает широкий спектр услуг и возможностей для состоятельных клиентов и позволяет давать поручения своему персональному менеджеру в максимально удобной и быстрой форме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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