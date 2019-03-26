Вартовчане оборвали телефон властей из-за жалоб на ЖКХ

СЕГОДНЯ 15:38 2019-03-26T15:41:37+03:00

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Традиционная «прямая телефонная линия» состоялась в администрации Нижневартовска. За час работы поступило 32 звонка, задано свыше 40 вопросов.

Традиционно наиболее популярным оказался номер телефона кураторов жилищно-коммунального хозяйства. В этот раз тема уборки и вывоза снега позвонивших интересовала меньше всего. Чаще интересовались окончанием отопительного сезона и возможностями регулировки подачи тепла в жилые дома.

В прошлом году отопительный сезон в жилом секторе закончился в конце мая. Решение об окончании отопительного сезона принимается в том случае, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней составляет не менее восьми градусов. Отапливать соцучреждения перестают по решению руководителя организации или учреждения.

Добавим, в этом году «прямая телефонная линия» состоялась впервые. Следующая пройдет во втором квартале текущего года. Задать свои вопросы вартовчане могут независимо от даты проведения данного мероприятия. Достаточно адресовать свой вопрос в Интернет-приемную на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска.

ИСТОЧНИК KP.RU