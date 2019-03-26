2019-03-26T15:41:37+03:00
Общество

Вартовчане оборвали телефон властей из-за жалоб на ЖКХ

Тема уборки и вывоза снега позвонивших интересовала меньше всего
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Вартовчане оборвали телефон властей из-за жалоб на ЖКХ. Фото с сайта администрации города НижневартовскаВартовчане оборвали телефон властей из-за жалоб на ЖКХ. Фото с сайта администрации города Нижневартовска
Изменить размер текста:

Традиционная «прямая телефонная линия» состоялась в администрации Нижневартовска. За час работы поступило 32 звонка, задано свыше 40 вопросов.

Традиционно наиболее популярным оказался номер телефона кураторов жилищно-коммунального хозяйства. В этот раз тема уборки и вывоза снега позвонивших интересовала меньше всего. Чаще интересовались окончанием отопительного сезона и возможностями регулировки подачи тепла в жилые дома.

В прошлом году отопительный сезон в жилом секторе закончился в конце мая. Решение об окончании отопительного сезона принимается в том случае, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней составляет не менее восьми градусов. Отапливать соцучреждения перестают по решению руководителя организации или учреждения.

Добавим, в этом году «прямая телефонная линия» состоялась впервые. Следующая пройдет во втором квартале текущего года. Задать свои вопросы вартовчане могут независимо от даты проведения данного мероприятия. Достаточно адресовать свой вопрос в Интернет-приемную на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нефтеюганске в жилом доме выгорели две квартиры
В Югре стартовал прием заявок на грант губернатора в режиме «одного окна»
Портфель кредитов физическим лицам Сбербанка по итогам 2018 года превысил 6,2 трлн рублей
Югра вошла в топ-10 регионов России соискателей на президентские гранты
Пенсионерка из Нижневартовска отдала мошенникам 300 тысяч рублей
Губернатор Югры предложила дать Росздравнадзору полномочия для борьбы с «аптечной наркоманией»
Начальник нефтяной компании Югры обвиняется в коммерческом подкупе
«Министр юстиции» обокрал жителя Югорска
В Ханты-Мансийске состоялась заключительная женская гонка Первенства России по биатлону
Во дворах Нижневартовска на спецтостоянку вывезут 10 брошенных авто
Жительница Урая перевела 30 тысяч рублей аванса за картинку автомобиля
В Югре ждут идей по развитию добровольчества
В Нижневартовске за пьяную езду судят нерадивого водителя
Флешмоб по наведению порядка запустили в Сургутском районе
Сбербанк закрывает в Тюмени отделение № 29
В Сургутском районе оштрафовали сотрудника автогазозаправки за кустарную работу
В Югре льготники могут получить компенсацию за оборудование при переходе на «цифру»
В Нефтеюганске судят «компьютерного диверсанта»