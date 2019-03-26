Югра вошла в топ-10 регионов России соискателей на президентские гранты
Ханты-Мансийский автономный округ вошёл в десятку регионов страны с наибольшим количеством проектов, поданных на первый конкурс президентских грантов 2019 года.
В числе лидеров также Волгоградская область, Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Свердловская область, Московская и Белгородская области, Красноярский и Пермский края.
Всего на конкурс представлено более 8 тысяч проектов со всех регионов России, 177 из них представила Югра.
Председатель объединенного экспертного совета Андрей Клепач обратил внимание, что в первом конкурсе 2019 года заметно увеличилась доля проектов в области культуры. Соответствующее грантовое направление впервые вошло в тройку самых популярных в конкурсе.
Отметим, что второй год подряд Югра входит в ТОП-10 по подаче заявок на конкурс президентских грантов.
ИСТОЧНИК KP.RU