2019-03-26T15:01:19+03:00
Общество

Югра вошла в топ-10 регионов России соискателей на президентские гранты

На конкурс представлено более 8 тысяч проектов со всех регионов России
Алена Кульмухаметова
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Ханты-Мансийский автономный округ вошёл в десятку регионов страны с наибольшим количеством проектов, поданных на первый конкурс президентских грантов 2019 года.

В числе лидеров также Волгоградская область, Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан, Свердловская область, Московская и Белгородская области, Красноярский и Пермский края.

Всего на конкурс представлено более 8 тысяч проектов со всех регионов России, 177 из них представила Югра.

Председатель объединенного экспертного совета Андрей Клепач обратил внимание, что в первом конкурсе 2019 года заметно увеличилась доля проектов в области культуры. Соответствующее грантовое направление впервые вошло в тройку самых популярных в конкурсе.

Отметим, что второй год подряд Югра входит в ТОП-10 по подаче заявок на конкурс президентских грантов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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