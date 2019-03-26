2019-03-26T14:53:27+03:00
Происшествия

Пенсионерка из Нижневартовска отдала мошенникам 300 тысяч рублей

Женщина желала получить компенсацию
Алена Кульмухаметова
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Пенсионерка из Нижневартовска отдала мошенникам 300 тысяч рублейПенсионерка из Нижневартовска отдала мошенникам 300 тысяч рублейФото: Татьяна Коркина
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Жажда наживы лишила сбережений жительницу Нижневартовска. Деньги ушли мошенникам.

Как сообщает пресс-служба городской полиции, в дежурную часть полиции обратилась 55 – летняя местная жительница, которая пояснила, что стала жертвой преступников.

Женщина рассказала, что в 2016 году она за 16.000 рублей приобрела БАДы в одной из фирм. В феврале текущего года ей на мобильный телефон поступил звонок и, неизвестный мужчина, представившись сотрудником отдела по борьбе с экономическими преступлениями из Москвы. Он сообщил, что в отношении владельцев организации было возбуждено уголовное дело и теперь по решению суда, всем, кто участвовал ранее в покупке товара, полагается компенсация в размере 420 тысяч рублей. Однако, чтобы получить данные деньги, необходимо оплатить проценты и страховку в размере 300 тысяч 20 рублей. Согласившись на условия лже–полицейского, вартовчанка произвела перевод необходимой суммы и стала ждать компенсации.

Как оказалось, женщина попалась на уловки мошенников. По факту обмана возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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