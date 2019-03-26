2019-03-26T14:36:14+03:00
Общество

Губернатор Югры предложила дать Росздравнадзору полномочия для борьбы с «аптечной наркоманией»

Штрафы не пугают владельцев аптек
Алена Кульмухаметова
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Губернатор Югры предложила дать Росздравнадзору полномочия для борьбы с «аптечной наркоманией»Губернатор Югры предложила дать Росздравнадзору полномочия для борьбы с «аптечной наркоманией»Фото: Татьяна Коркина
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Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в заседании Государственного антинаркотического комитета, прошедшего под председательством министра внутренних дел Российской Федерации Владимира Колокольцева. Глава региона выступила с инициативой передать часть полномочий Росздравнадзора региональным органам исполнительной власти.

- Есть много нареканий в адрес работы служб Росздравнадзора РФ по контролю деятельности аптечных структур. И не только в нашем регионе, значит нужно принимать системные меры, - сказала Наталья Комарова.

Антинаркотической комиссией автономного округа отмечено увеличение числа лиц с пагубным употреблением ненаркотических психоактивных веществ. В этой связи, по мнению губернатора, большое внимание нужно обратить на деятельность аптек.

В настоящее время основным видом наказания являются административные штрафы. Как показывает практика, меры не эффективны, аптечные организации-нарушители продолжают свою деятельность. Ежедневные доходы одной такой аптечной сети превосходят размеры штрафа, и заинтересованность её владельцев в получении сверхдоходов преобладает над угрозой административного или уголовного наказания.

От имени губернатора округа в адрес председателя правительства РФ Дмитрия Медведева направлено письмо с предложением рассмотреть возможность заключения соглашения о передаче части полномочий Росздравнадзора по контролю соблюдения лицензионных требований, надзора в сфере обращения лекарственных средств, исполнительному органу государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Также губернатор округа считает необходимым включить в список психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен, такие позиции как «тропикамид», «циклопентолат», «дицикловерин», «прегабалин» и «баклофен».

ИСТОЧНИК KP.RU

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