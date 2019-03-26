Начальник нефтяной компании Югры обвиняется в коммерческом подкупе
В Ханты-Мансийске задержан подозреваемый в получении коммерческого подкупа в крупном размере. Правоохранительные органы Югры задокументировали факт незаконного получения денежного вознаграждения.
Полицейскими установлено, что начальник одного из отделов нефтяной компании, являясь куратором ряда договоров, незаконно подписывал акты-приемки оказанных работ.
За свои услуги злоумышленник получил денежное вознаграждение. В следственном комитете Югры по данному факту возбуждено уголовное дело.
По версии следствия, руководитель одной из нефтяных компаний предложил представителю подрядчика за вознаграждение беспрепятственно принимать работы, а также способствовать заключению последующих договоров. В 2018 году за совершение действий и бездействия в интересах подрядной компании обвиняемый неоднократно получал взятку, общая сумма которых в настоящее время уточняется.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет.
ИСТОЧНИК KP.RU