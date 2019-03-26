СЕГОДНЯ 13:52 2019-03-26T13:52:49+03:00

Начальник нефтяной компании Югры обвиняется в коммерческом подкупе. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

Он был задержан полицейскими при передачи денег

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В Ханты-Мансийске задержан подозреваемый в получении коммерческого подкупа в крупном размере. Правоохранительные органы Югры задокументировали факт незаконного получения денежного вознаграждения.

Полицейскими установлено, что начальник одного из отделов нефтяной компании, являясь куратором ряда договоров, незаконно подписывал акты-приемки оказанных работ.

За свои услуги злоумышленник получил денежное вознаграждение. В следственном комитете Югры по данному факту возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, руководитель одной из нефтяных компаний предложил представителю подрядчика за вознаграждение беспрепятственно принимать работы, а также способствовать заключению последующих договоров. В 2018 году за совершение действий и бездействия в интересах подрядной компании обвиняемый неоднократно получал взятку, общая сумма которых в настоящее время уточняется.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU