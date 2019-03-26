«Министр юстиции» обокрал жителя Югорска

СЕГОДНЯ 13:45 2019-03-26T13:45:21+03:00

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Пенсионер из Югорска перевёл мошеннику более 50 тысяч рублей. Злоумышленника югорчанин даже не видел.

Как сообщает полиция Югорска, 72-летний местный житель рассказал, что ему на мобильный телефон позвонил мужчина, представившись следователем Министерства юстиции, он сообщил, что за некачественные лекарственные препараты, которые заказывала его супруга ранее, полагается компенсация в размере 10 миллионов рублей. Чтобы получить деньги, заявителю необходимо было составить исковое заявление и оплатить госпошлину в размере 3500 тысяч рублей, а также перевести за услуги адвоката в размере 48 тысяч рублей.

Югорчанин выполнил условия звонившегося и лишился денег. Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU