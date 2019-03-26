2019-03-26T13:41:05+03:00
Спорт

В Ханты-Мансийске состоялась заключительная женская гонка Первенства России по биатлону

Спортсменки преодолели 10 км и сделали 20 выстрелов
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске состоялась заключительная женская гонка Первенства России по биатлону. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"В Ханты-Мансийске состоялась заключительная женская гонка Первенства России по биатлону. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"
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Сегодня в окружной столице Югры завершился масс-старт, в котором принимали участие юниоры из 26 регионов страны.

Как сообщает «ЮграМегаСпорт», спортсменки преодолели 10 км и сделали 20 выстрелов на четырех огневых рубежах — двух лежа и двух стоя. Лучшей из югорчанок стала Элина Никитина, занявшая пятое место.

Погода не порадовала спортсменок — уже с утра поднялся сильный ветер, который сильно осложнил стрельбу. Однако Екатерина Понеделко не изменила себе, и ее по праву можно назвать лучшим стрелком первенства — красноярская спортсменка не допустила ни одного промаха на протяжении всех четырех гонок.

-До сих пор не могу поверить, что ни разу не промазала, ни в одной гонке этого первенства, — поделилась впечатлениями Екатерина.

Добавим, что сегодня были тяжелые погодные условия: сильный ветер и мокрый снег, что добавило нагрузку для биатлонистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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