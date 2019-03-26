СЕГОДНЯ 13:00 2019-03-26T13:00:04+03:00

Во дворах Нижневартовска на спецтостоянку вывезут 10 брошенных авто. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

Их владельцам придется оплачивать расходы по хранению и транспортировке

Изменить размер текста: A A

Власти Нижневартовска продолжают освобождать дворы от автохлама. На 22 марта в реестре «новеньких» на выброс появились 10 автомобилей.

Как сообщает городская администрация, преимущественно владельцы «забывают» о «ВАЗах» - классике. Таковых насчиталось пять из десяти найдёнышей. Также есть одна «Нива», одна «Газель» и три иномарки.

Пять авто не имеют номеров и установить их владельцев сложно. А вот остальным владельцам придут штрафы за брошенный транспорт, который мешает проезду спецтехники, занимает парковочные места и просто портит внешний вид города.

Власти напоминают, что стоянка, а равно хранение или размещение автомобильного транспорта, прицепов, разукомплектованных (неисправных) транспортных средств и иных механизмов должны осуществляться в гаражах и (или) гаражных боксах, на территориях, отведенных под стоянку автотранспорта, автотранспортных предприятий или организаций по техническому обслуживанию транспорта. В иных местах на территории города запрещается стоянка, хранение или размещение разукомплектованных (неисправных) транспортных средств и иных механизмов.

За нарушение Правил благоустройства города Нижневартовска предусмотрена административная ответственность, которая влечет наложение штрафа в размере от 500 до 5000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU