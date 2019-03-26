2019-03-26T12:49:34+03:00
Происшествия

Жительница Урая перевела 30 тысяч рублей аванса за картинку автомобиля

Мошенник нашёл «весомую» причину для отъёма денег
Алена Кульмухаметова
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Покупку автомобиля придётся отложить жительнице Урая. Первая попытка оказалась плачевной.

Как сообщает пресс-служба полиции Урая, 47-летняя местная жительница нашла объявление о продаже автомобиля по низкой цене. Потерпевшая оформила он-лайн кредит на сумму 300 тысяч рублей и, связавшись с продавцом, перечислила ему 33 тысячи рублей. Низкую цену мошенник объяснил срочностью, в связи с поломкой рабочего грузового автомобиля. Так как потерпевшая сама продавала экстренно автомобиль, она поверила мошеннику и без единого сомнения перевела свои деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

ИСТОЧНИК KP.RU

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