Жительница Урая перевела 30 тысяч рублей аванса за картинку автомобиля

СЕГОДНЯ 12:49 2019-03-26T12:49:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Покупку автомобиля придётся отложить жительнице Урая. Первая попытка оказалась плачевной.

Как сообщает пресс-служба полиции Урая, 47-летняя местная жительница нашла объявление о продаже автомобиля по низкой цене. Потерпевшая оформила он-лайн кредит на сумму 300 тысяч рублей и, связавшись с продавцом, перечислила ему 33 тысячи рублей. Низкую цену мошенник объяснил срочностью, в связи с поломкой рабочего грузового автомобиля. Так как потерпевшая сама продавала экстренно автомобиль, она поверила мошеннику и без единого сомнения перевела свои деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

ИСТОЧНИК KP.RU