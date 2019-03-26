В Югре ждут идей по развитию добровольчества
Жители Ханты-Мансийского автономного округа могут внести предложения по развитию добровольчества в регионе. Оставить их можно по адресу электронной почты.
Центр гражданских и социальных инициатив Югры сообщает, что 1 апреля на дискуссионной площадке, организованной профильными ведомствами, Общественной палаты Югры и окружным Фондом гражданских инициатив, обсудят вопросы развития добровольчества в округе и международного сотрудничества в сфере волонтерства.
Организаторы общественной дискуссии приглашают югорчан присоединиться к обсуждениям и ждут предложений по развитию добровольчества в Югре до 29 марта не позднее 15.00 часов. Их можно направить по ссылке, либо на электронный адрес kolycheva@ugranko.ru с пометкой «общественная дискуссия».
ИСТОЧНИК KP.RU