2019-03-26T12:34:42+03:00
Общество

В Югре ждут идей по развитию добровольчества

Предложения нужно слать на электронную почту
Алена Кульмухаметова
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В Югре ждут идей по развитию добровольчества. Фото Центра гражданских и социальных инициатив ЮгрыВ Югре ждут идей по развитию добровольчества. Фото Центра гражданских и социальных инициатив Югры
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Жители Ханты-Мансийского автономного округа могут внести предложения по развитию добровольчества в регионе. Оставить их можно по адресу электронной почты.

Центр гражданских и социальных инициатив Югры сообщает, что 1 апреля на дискуссионной площадке, организованной профильными ведомствами, Общественной палаты Югры и окружным Фондом гражданских инициатив, обсудят вопросы развития добровольчества в округе и международного сотрудничества в сфере волонтерства.

Организаторы общественной дискуссии приглашают югорчан присоединиться к обсуждениям и ждут предложений по развитию добровольчества в Югре до 29 марта не позднее 15.00 часов. Их можно направить по ссылке, либо на электронный адрес kolycheva@ugranko.ru с пометкой «общественная дискуссия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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