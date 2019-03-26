В Нижневартовске за пьяную езду судят нерадивого водителя
Вартовчанин не первый раз садится нетрезвым за руль. Злоумышленник стал фигурантом уголовного дела.
Накануне прокурор Нижневартовска утвердил обвинительный акт в отношении местного жителя. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.
В марте 2018 года был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок 1 год 6 месяцев.
Однако в январе 2019 злоумышленник вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии, пока не был задержан сотрудниками ДПС.
В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
Теперь водителю грозит уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU