2019-03-26T12:01:55+03:00
Происшествия

В Нижневартовске за пьяную езду судят нерадивого водителя

Ему грозит лишение свободы
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Нижневартовске за пьяную езду судят нерадивого водителя. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыВ Нижневартовске за пьяную езду судят нерадивого водителя. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
Изменить размер текста:

Вартовчанин не первый раз садится нетрезвым за руль. Злоумышленник стал фигурантом уголовного дела.

Накануне прокурор Нижневартовска утвердил обвинительный акт в отношении местного жителя. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

В марте 2018 года был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок 1 год 6 месяцев.

Однако в январе 2019 злоумышленник вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии, пока не был задержан сотрудниками ДПС.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Теперь водителю грозит уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Флешмоб по наведению порядка запустили в Сургутском районе
Сбербанк закрывает в Тюмени отделение № 29
В Сургутском районе оштрафовали сотрудника автогазозаправки за кустарную работу
В Югре льготники могут получить компенсацию за оборудование при переходе на «цифру»
В Нефтеюганске судят «компьютерного диверсанта»
В Ханты-Мансийске обсуждают переход на новую систему обращения с отходами
Сургутянка нахально оплачивала покупки банковской картой знакомой
В Ханты-Мансийске» открыта «Горячая линия» по вывозу снега
За бутылку украденной водки задержан житель Нефтеюганска
Сургутянку будут судить за фиктивную прописку в квартире двух таджиков
В Югре при столкновении «УАЗа» и «Краза» пострадали два человека
В Югре владелец магазина удерживал грабителя с ножом до приезда полиции
В Югре владелец магазина удерживал грабителя с ножом до приезда полиции
В Покачи возобновили перевозки в Сургут и Нижневартовск
В Сургуте из гипермаркета женщина пытались вынести продукты на 20 тысяч рублей
Короткое замыкание стало причиной пожара в пятиэтажном доме в Нижневартовске
Погода в Югре 26 марта: мокрый снег и сильный ветер
За прошедшую неделю автоинспекторы Югры раскрыли 30 преступлений
У поликлиник, школ и детсадов Сургута вычистили снег
Когалымчанин перечислил мошенникам за автомобиль 10 тысяч рублей
Кардиологи Югры спасли пенсионерку с тяжёлым пороком сердца
При отказе купить диван свои сбережения потеряли 11 жителей Когалыма
В Ханты-Мансийске наградили победителей конкурса рисунков «Моя любимая семья»
Югорчане разобрали чужой снегоход ради починки своего транспорта
Вартовчане из аварийных домов с РЭБ Флота получили ключи от новых квартир