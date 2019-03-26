СЕГОДНЯ 12:01 2019-03-26T12:01:55+03:00

В Нижневартовске за пьяную езду судят нерадивого водителя. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Вартовчанин не первый раз садится нетрезвым за руль. Злоумышленник стал фигурантом уголовного дела.

Накануне прокурор Нижневартовска утвердил обвинительный акт в отношении местного жителя. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

В марте 2018 года был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок 1 год 6 месяцев.

Однако в январе 2019 злоумышленник вновь сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии, пока не был задержан сотрудниками ДПС.

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Теперь водителю грозит уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU