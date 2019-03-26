Флешмоб по наведению порядка запустили в Сургутском районе
Администрация Сургутского района 11 марта запустила акцию «Чисто в районе». На нее живо откликнулись местные жители.
В блоге главы Сургутского района Андрея Трубецкого «Глава в районе» сургутяне делятся о «наболевшем» - мусоре и нечищеных улицах и дворах.
- Все, кому не безразлично, как выглядит улицы родного муниципалитета, присылайте в комментариях фотографии переполненных мусорных баков, утопающих в снегу улиц, расположившихся в центре дворов снежных куч и снежных шапок на жилых объектах. Не забывайте указывать адреса, где все это находится.
Ну а департамент ЖКХ и администрации поселений постараются сделать так, чтобы в нашем районе действительно стало чисто, - пишет глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
На все претензии под постом главы коммунальные службы реагируют оперативно. В течение нескольких дней, а то и часов, управляющие компании ликвидируют свалки, вывозят мусор.
Напомним, первый флешмоб состоялся после новогодних праздников - в январе. Второй - 11 марта и третий - 18 марта.
В администрации района популярность флешмоба объясняют тем, что коммунальщики порой не оперативно вывозят мусор и снег со дворов. Иногда им об этом приходится напоминать. После убедительной беседы с властями района коммунальщики нашли возможности для быстрого вывоза мусора и снега из посёлков.
ИСТОЧНИК KP.RU