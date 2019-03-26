2019-03-26T11:55:51+03:00
Общество

Флешмоб по наведению порядка запустили в Сургутском районе

Сургутяне активно сообщают о нарушениях
Алена Кульмухаметова
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Флешмоб по наведению порядка запустили в Сургутском районе. Фото подписчиков из блога "глава в районе" в соцсети ВКонтактеФлешмоб по наведению порядка запустили в Сургутском районе. Фото подписчиков из блога "глава в районе" в соцсети ВКонтакте
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Администрация Сургутского района 11 марта запустила акцию «Чисто в районе». На нее живо откликнулись местные жители.

В блоге главы Сургутского района Андрея Трубецкого «Глава в районе» сургутяне делятся о «наболевшем» - мусоре и нечищеных улицах и дворах.

- Все, кому не безразлично, как выглядит улицы родного муниципалитета, присылайте в комментариях фотографии переполненных мусорных баков, утопающих в снегу улиц, расположившихся в центре дворов снежных куч и снежных шапок на жилых объектах. Не забывайте указывать адреса, где все это находится.

Ну а департамент ЖКХ и администрации поселений постараются сделать так, чтобы в нашем районе действительно стало чисто, - пишет глава муниципалитета Андрей Трубецкой.

На все претензии под постом главы коммунальные службы реагируют оперативно. В течение нескольких дней, а то и часов, управляющие компании ликвидируют свалки, вывозят мусор.

Напомним, первый флешмоб состоялся после новогодних праздников - в январе. Второй - 11 марта и третий - 18 марта.

В администрации района популярность флешмоба объясняют тем, что коммунальщики порой не оперативно вывозят мусор и снег со дворов. Иногда им об этом приходится напоминать. После убедительной беседы с властями района коммунальщики нашли возможности для быстрого вывоза мусора и снега из посёлков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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