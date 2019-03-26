2019-03-26T11:44:29+03:00
Общество

Сбербанк закрывает в Тюмени отделение № 29

Полномочия будут переданы Западно-Сибирскому отделению №8647
Алена Кульмухаметова
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Реструктуризации подверглось Тюменское отделение №29 Сбербанка России. На работе банка и клиентах перемены никак не отразятся.

- В целях совершенствования структуры управления и повышения эффективности региональной сети с 01.05.2019 ПАО Сбербанк проведет трансформацию Западно-Сибирского банка путем его перевода в Западно-Сибирское отделение №8647. Тюменское отделение №29 будет закрыто, его структурные подразделения будут переданы в организационное подчинение Западно-Сибирскому отделению №8647, - сообщили в пресс-службе ПАО «Сбербанк России».

Добавим, что Салехардское, Новоуренгойское, Сургутское, Ханты-Мансийское, Западно-Сибирское отделения войдут в состав Уральского банк Сбербанка, Омское отделение - в состав Сибирского банка.

При этом количество точек обслуживания населения и корпоративных клиентов не изменится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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