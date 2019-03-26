СЕГОДНЯ 11:38 2019-03-26T11:38:53+03:00

В Сургутском районе оштрафовали сотрудника автогазозаправки за кустарную работу. Фото с сайта pixabay.com

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Фигурантом уголовного дела стал 44-летний сотрудник автогазозаправочной станции за махинации на работе. Мужчина кустарным способом залил 10 литров сжиженного газа в баллон.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сургутского района, в отношении жителя поселения Барсово возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Известно, что сургутянин, находясь на автогазозаправке в городском поселении Барсово, кустарным способом залил 10 литров сжиженного бытового углеводородного газа в 50-литровый баллон, точно зная, что заполнять газовые баллоны на заправке запрещено. Кроме того, нарушитель использовал колонку, предназначенную только для заправки автомобилей, и не проверил до наполнения наличие в баллоне газа.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере семи тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU