2019-03-26T11:38:53+03:00
Происшествия

В Сургутском районе оштрафовали сотрудника автогазозаправки за кустарную работу

Мужчина полнил газом баллон
Алена Кульмухаметова
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В Сургутском районе оштрафовали сотрудника автогазозаправки за кустарную работу. Фото с сайта pixabay.comВ Сургутском районе оштрафовали сотрудника автогазозаправки за кустарную работу. Фото с сайта pixabay.com
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Фигурантом уголовного дела стал 44-летний сотрудник автогазозаправочной станции за махинации на работе. Мужчина кустарным способом залил 10 литров сжиженного газа в баллон.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сургутского района, в отношении жителя поселения Барсово возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Известно, что сургутянин, находясь на автогазозаправке в городском поселении Барсово, кустарным способом залил 10 литров сжиженного бытового углеводородного газа в 50-литровый баллон, точно зная, что заполнять газовые баллоны на заправке запрещено. Кроме того, нарушитель использовал колонку, предназначенную только для заправки автомобилей, и не проверил до наполнения наличие в баллоне газа.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере семи тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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