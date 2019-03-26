В Югре льготники могут получить компенсацию за оборудование при переходе на «цифру»
Право на компенсацию при покупке оборудования для перехода на цифровое вещание имеют малоимущие семьи, одинокие пенсионеры, ветераны и вдовы участников Великой Отечественной войны, проживающие в Югре.
Обратиться за ней можно до 30 июня в центр социальных выплат или через сайт госуслуг. Несколько сотен югорчан уже получили компенсацию. Максимальный размер выплаты – пять тысяч рублей.
Напомним, Югра с 3 июня полностью переходит от аналогового телевидения к цифровому. Для старых телевизоров необходимо оборудование – антенны или приставки. Минимальная стоимость такой техники не превышает 990 рублей. Подключение к «цифре» позволит смотреть бесплатно и в хорошем качестве 20 каналов.
ИСТОЧНИК KP.RU