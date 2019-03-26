В Нефтеюганске судят «компьютерного диверсанта»

СЕГОДНЯ 10:56 2019-03-26T10:56:07+03:00

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Нефтеюганская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ.

Как сообщили в прокуратуре Югры, в период до 15 января 2017 года обвиняемый скачал и использовал в сети Интернет вредоносную программу, которая предназначена для поиска уязвимостей веб-ресурсов. Злоумышленник нарушил конфиденциальность, целостность и доступность информации различных кредитных учреждений Нефтеюганска.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мужчине грозит ограничение свободы до четырех лет, либо принудительные работы на срок до четырёх лет, либо лишение свободы на тот же срок со штрафом в размере до 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU