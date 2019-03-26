2019-03-26T10:56:07+03:00
Происшествия

В Нефтеюганске судят «компьютерного диверсанта»

Мужчина нарушил работу кредитных организаций
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Нефтеюганске судят «компьютерного диверсанта». Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыВ Нефтеюганске судят «компьютерного диверсанта». Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
Изменить размер текста:

Нефтеюганская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ.

Как сообщили в прокуратуре Югры, в период до 15 января 2017 года обвиняемый скачал и использовал в сети Интернет вредоносную программу, которая предназначена для поиска уязвимостей веб-ресурсов. Злоумышленник нарушил конфиденциальность, целостность и доступность информации различных кредитных учреждений Нефтеюганска.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Мужчине грозит ограничение свободы до четырех лет, либо принудительные работы на срок до четырёх лет, либо лишение свободы на тот же срок со штрафом в размере до 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нижневартовске за пьяную езду судят нерадивого водителя
Флешмоб по наведению порядка запустили в Сургутском районе
Сбербанк закрывает в Тюмени отделение № 29
В Сургутском районе оштрафовали сотрудника автогазозаправки за кустарную работу
В Югре льготники могут получить компенсацию за оборудование при переходе на «цифру»
В Ханты-Мансийске обсуждают переход на новую систему обращения с отходами
Сургутянка нахально оплачивала покупки банковской картой знакомой
В Ханты-Мансийске» открыта «Горячая линия» по вывозу снега
За бутылку украденной водки задержан житель Нефтеюганска
Сургутянку будут судить за фиктивную прописку в квартире двух таджиков
В Югре при столкновении «УАЗа» и «Краза» пострадали два человека
В Югре владелец магазина удерживал грабителя с ножом до приезда полиции
В Югре владелец магазина удерживал грабителя с ножом до приезда полиции
В Покачи возобновили перевозки в Сургут и Нижневартовск
В Сургуте из гипермаркета женщина пытались вынести продукты на 20 тысяч рублей
Короткое замыкание стало причиной пожара в пятиэтажном доме в Нижневартовске
Погода в Югре 26 марта: мокрый снег и сильный ветер
За прошедшую неделю автоинспекторы Югры раскрыли 30 преступлений
У поликлиник, школ и детсадов Сургута вычистили снег
Когалымчанин перечислил мошенникам за автомобиль 10 тысяч рублей
Кардиологи Югры спасли пенсионерку с тяжёлым пороком сердца
При отказе купить диван свои сбережения потеряли 11 жителей Когалыма
В Ханты-Мансийске наградили победителей конкурса рисунков «Моя любимая семья»
Югорчане разобрали чужой снегоход ради починки своего транспорта
Вартовчане из аварийных домов с РЭБ Флота получили ключи от новых квартир