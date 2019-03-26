2019-03-26T10:48:00+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске обсуждают переход на новую систему обращения с отходами

Вскоре обнародуют результаты интернет-опроса
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске обсуждают переход на новую систему обращения с отходами. Фото с сайта администрации города Ханты-МансийскВ Ханты-Мансийске обсуждают переход на новую систему обращения с отходами. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск
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Первые результаты работы перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами в Ханты-Мансийске станут предметом общественных обсуждений в рамках городского краудсорсингового проекта "Мы вместе!" 27 марта.

В мероприятии примут участие представители власти, АО "Югра Экология", Региональной службы по тарифам, организаций коммунальной сферы, общественных объединений, депутаты, эксперты.

Также в ходе мероприятия будут обнародованы результаты интернет-опроса, который проводится сейчас на официальном портале органов местного самоуправления admhmansy.ru и в социальной сети "Вконтакте".

В нем пользователей спрашивают - как они оценивают первые итоги перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами в Ханты-Мансийске и какие проблемы в ней отмечают. Опрос еще не завершен, но на данный момент около половины ответивших сетует на то, что плата за обращение с ТКО высока, и более трети считает, что у горожан недостаточно возможностей для раздельного сбора и переработки мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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