Сургутянка нахально оплачивала покупки банковской картой знакомой

СЕГОДНЯ 10:38 2019-03-26T10:38:36+03:00

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Уголовница оставила обчистила банковскую карту знакомой, после того как побывала у нее в гостях.

Накануне сотрудниками полиции Сургутского района была раскрыта ранее совершенная кража.

В начале февраля 39-летняя подозреваемая, находясь в гостях у своей 67-летней знакомой, похитила банковскую карту. Впоследствии злоумышленница сняла деньги и расплачивалась ими за продукты. Общая сумма ущерба составила более 16 тысяч рублей. Пин-код нарушительница увидела при совместном походе с потерпевшей в магазин.

Стоит отметить, что женщина ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за совершение краж.

В отношении нее возбуждено уголовные дела по статье «Кража» и «Мошенничество». Ей грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU