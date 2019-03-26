2019-03-26T09:10:18+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске» открыта «Горячая линия» по вывозу снега

Вопрос уборки снега первый на контроле у городских властей
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске» открыта «Горячая линия» по вывозу снега. Фото с сайта администрации Ханты-МансийскаВ Ханты-Мансийске» открыта «Горячая линия» по вывозу снега. Фото с сайта администрации Ханты-Мансийска
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В связи с участившимися обращениями горожан в адрес администрации города Ханты-Мансийска по вопросам вывоза снега Управляющими компаниями, организована работа горячих линий.

Как сообщает городская администрация, подать заявку на вывоз снега в круглосуточном режиме можно по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы: 33-63-68. Также ежедневно с 09:00 до 19:00 работает телефон «горячей линии» Департамента городского хозяйства: 32-57-95, где любой житель Ханты-Мансийска может получить информацию о сроках проведения снегоуборочных работ, задать любой интересующий вопрос по данной теме или оставить заявку.

По данным синоптиков Гидрометцентра осадков за март 2019 года в окружной столице выпало почти в 2,5 раза больше относительно нормы. По состоянию на 24 марта 2019 года на полигон для утилизации вывезено 918,5 тысяч кубометров снега. В прошлом году, в это же время, данная цифра находилась у отметки 448,5 тысяч кубов.

Уборкой снега во дворах занимаются все управляющие организации окружного центра, службами жилищно-коммунального хозяйства дополнительно привлечено 33 единицы техники. Сейчас полностью расчищены от снежных масс 360 городских дворов, из 147 вывезены снежные горы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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