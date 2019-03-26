За бутылку украденной водки задержан житель Нефтеюганска

СЕГОДНЯ 09:02 2019-03-26T09:02:29+03:00

Мужчина «пошёл на дело» не впервые

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За кражу одной бутылки водки в отношении жителя Нефтеюганска завели уголовное дело.

Как сообщает УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, полицейскими Нефтеюганска возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего подозреваемого. Находясь в магазине, расположенном в 10 микрорайоне, мужчина открыто похитил бутылку водки. Известно, что ранее нарушитель уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 50 преступлений, раскрыто 30, из них: грабеж, 2 факта мошенничества, 5 краж и 6 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU