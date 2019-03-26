Сургутянку будут судить за фиктивную прописку в квартире двух таджиков
Накануне прокуратура Сургутского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется в фиктивной постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации.
Как сообщает югорская прокуратура, что жительница сельского поселения Солнечный в январе 2019 года прописала в своей квартире двух граждан Республики Таджикистан без намерения предоставлять им жилое помещение для проживания. Фактически иностранцы в квартире обвиняемой никогда не проживали.
Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.
Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.
ИСТОЧНИК KP.RU