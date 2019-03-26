СЕГОДНЯ 08:58 2019-03-26T08:58:36+03:00

Сургутянку будут судить за фиктивную прописку в квартире двух таджиков. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Накануне прокуратура Сургутского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется в фиктивной постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации.

Как сообщает югорская прокуратура, что жительница сельского поселения Солнечный в январе 2019 года прописала в своей квартире двух граждан Республики Таджикистан без намерения предоставлять им жилое помещение для проживания. Фактически иностранцы в квартире обвиняемой никогда не проживали.

Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трёх лет.

ИСТОЧНИК KP.RU