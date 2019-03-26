В Югре при столкновении «УАЗа» и «Краза» пострадали два человека
Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей произошло накануне около девяти утра на 23 км автодороги «Иртыш» в Ханты-Мансийском районе.
Как сообщает Госавтоинспекция ХМАО-Югры, произошло столкновение «УАЗ Патриот» и грузовика «Краз».
В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля «УАЗ» получили травмы. Причину ДТП выясняют полицейские.
За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых восемь человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.
Задержано шесть водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, восемь – за отказ от медицинского освидетельствования и двое – за повторное управление с признаками опьянения. 27 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU