2019-03-26T08:51:01+03:00
Происшествия

В Югре при столкновении «УАЗа» и «Краза» пострадали два человека

Причину дорожной аварии выясняют полицейские
Алена Кульмухаметова
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В Югре при столкновении «УАЗа» и «Краза» пострадали два человека. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыВ Югре при столкновении «УАЗа» и «Краза» пострадали два человека. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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Дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей произошло накануне около девяти утра на 23 км автодороги «Иртыш» в Ханты-Мансийском районе.

Как сообщает Госавтоинспекция ХМАО-Югры, произошло столкновение «УАЗ Патриот» и грузовика «Краз».

В результате происшествия водитель и пассажир автомобиля «УАЗ» получили травмы. Причину ДТП выясняют полицейские.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых восемь человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.

Задержано шесть водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, восемь – за отказ от медицинского освидетельствования и двое – за повторное управление с признаками опьянения. 27 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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