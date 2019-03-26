СЕГОДНЯ 08:37 2019-03-26T08:37:52+03:00

В Югре владелец магазина удерживал грабителя с ножом до приезда полиции. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

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Злоумышленник не ожидал, что в магазине, кроме продавца, находится владелец магазина и был пойман. Полицейские заключили под стражу нападавшего.

Накануне в дежурную часть полиции Кондинского района поступило сообщение от индивидуального предпринимателя, владельца продуктового магазина в поселке Междуреченский о том, что неизвестный молодой человек с ножом совершил нападение на продавца. Также звонивший сообщил, что он удерживает злоумышленника.

Недалеко от магазина в этот момент находились двое полицейских, которые первыми прибыли на место происшествия и задержали злоумышленника.

Выяснилось, что неработающий 22-летний ранее не судимый местный житель совершил вооруженное разбойное нападение на продавца продуктового магазина и пытался забрать деньги из кассы. Однако нападавший не заметил, что в подсобном помещении магазина находится владелец магазина.

Мужчина, услышав подозрительный шум, заглянул в торговый зал, где увидел как незнакомец, подставив нож к продавцу, вел ее к кассовому аппарату и требовал передачи ему денег. Владелец не растерялся и скрутил злоумышленника, после чего сообщил в полицию и удерживал задержанного до прибытия наряда полицейских.

В настоящее время в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU