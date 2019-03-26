В Покачи возобновили перевозки в Сургут и Нижневартовск

СЕГОДНЯ 08:06 2019-03-26T11:01:53+03:00

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Долгое время жители города Покачи не имели автобусного сообщения с городами Сургут и Нижневартовск. Решить эту проблему помогли окружные власти.

Возобновилось сообщение с городами Сургут и Нижневартовск. Жители считают это победой, - заявил глава города Покачи Владимир Степура на встрече с губернатором округа Натальей Комаровой.

Руководитель муниципалитета поблагодарил губернатора за личное участие в решении проблемы по организации пассажирских перевозок после того, как в городе было ликвидировано специализирующееся на этом направлении предприятие.

Также в ходе встречи Владимир Степура отметил, что город 2018 год, впервые за свою историю, завершил без муниципального долга.

- Это говорит о слаженной работе городских служб и органов власти правительства округа, - сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU