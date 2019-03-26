СЕГОДНЯ 07:58 2019-03-26T08:00:01+03:00

В Сургуте из гипермаркета женщина пытались вынести продукты на 20 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.com

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Кража продуктов питания на крупную сумму не осталась незамеченной работниками магазина. Женщину задержали и возбудили уголовное дело.

- В Сургуте правоохранителями установлена и задержана подозреваемая в краже продуктов питания. Известно, что находясь в гипермаркете по улице Нефтеюганское шоссе, 49-летняя женщина похитила продукты на общую стоимость 20 500 рублей. В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, сообщает УМВД по ХМАО-Югре.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто 4 ранее зарегистрированных преступления: 2 мошенничества, кража и грабеж.

ИСТОЧНИК KP.RU