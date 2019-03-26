2019-03-26T07:53:27+03:00
Общество

Короткое замыкание стало причиной пожара в пятиэтажном доме в Нижневартовске

Следователи возбудили уголовное дело
Алена Кульмухаметова
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Короткое замыкание стало причиной пожара в пятиэтажном доме в Нижневартовске. Фото с сайта администрации города НижневартовскКороткое замыкание стало причиной пожара в пятиэтажном доме в Нижневартовске. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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В Нижневартовске озвучили итоги расследования причин возникновения пожара, произошедшего 12 февраля на кровле дома 49 по улице Чапаева.

Расследование происшествия завершилось 14 марта. Выяснилось, что работы по ремонту кровли были выполнены некачественно. Кроме того, стало известно, что во время капитального ремонта подрядчик использовал состав, отличный от заявленного в проекте. По данному факту выделено отдельное производство по признакам статьи уголовного кодекса «Мошенничество». Сейчас материалы направлены в следственные органы. По итогам всех экспертиз и проверок, согласно заключению эксперта, причиной происшествия стало короткое замыкание изоляции питающего провода, ведущего от коммутатора ящика одного из провайдеров города.

- Очаг пожара расположен в восточной части чердачного помещения над третьим подъездом дома, – рассказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Нижневартовску Виталий Короткий.

Горожанам, чьи квартиры пострадали во время пожара или при его тушении, нужно обратиться в отдел надзорной деятельности и профилактической работы для получения необходимых документов. Далее в частном порядке они смогут обратиться в суд для возмещения ущерба.

Департамент ЖКХ 22 февраля заключил контракт с подрядчиком на проведение инженерного обследования строительных конструкций после пожара. По итогам мероприятий специалисты организации сообщили, что чердачные плиты перекрытия над пятым этажом находятся в нормативном техническом состоянии, опасность обрушения отсутствует. Результаты тепловизионной диагностики фасада свидетельствуют об исправном состоянии фасадного утеплителя.

Администрацией города принято постановление о признании восьми квартир непригодными для проживания и подлежащими ремонту. Две семьи получили жилье в маневренном фонде.

За материальной помощью из бюджета округа обратились 63 человека, 56 получили материальные выплаты на общую сумму 1, 9 млн рублей. За материальной помощью из города обратилиь 63 человека, 55 получили материальные выплаты на общую сумму 1,3 млн рублей. Четыре человека получат помощь за счет внебюджетных источников, так как у собственников отсутствует регистрация по месту жительства.

Напомним, 12 февраля в пятиэтажном доме по адресу: улица Чапаева, 49, произошел пожар. В 16 часов 51 минуту на пульт пожарной охраны поступил вызов. На момент прибытия спасателей наблюдалось открытое горение в чердачном помещении с переходом огня на кровлю. Пожар удалось локализовать в 18 часов 45 минут. В тушении были задействованы восемь единиц спецтехники, 40 человек личного состава МЧС России, спасатели управления ГО и ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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