СЕГОДНЯ 07:19 2019-03-26T07:19:49+03:00

Погода в Югре 26 марта: мокрый снег и сильный ветер. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

Югорчанам следует быть осторожнее на дорогах

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Во вторник 26 марта в Ханты-Мансийском автономном округе облачно. В большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедные явления, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер юго-восточный 7 - 12 метров в секунду, местами порывы 13 - 18 метров в секунду. Температура воздуха +2,+7 градусов, местами до -3 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно и мокрый снег, гололедные явления, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер юго-восточный 7 - 12 метров в секунду, порывы 13 - 15 метров в секунду. Температура воздуха +2,+4 градусов.

В Сургуте переменная облачность и без осадков. Ветер юго-западный, западный 6-13 метров в секунду. Температура воздуха: +2,+4 градуса.

В Нижневартовске облачная погода и без осадков. Ветер юго-западный, западный 4-10 метров в секунду. Температура воздуха: +2,+4 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU