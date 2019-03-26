Погода в Югре 26 марта: мокрый снег и сильный ветер
Во вторник 26 марта в Ханты-Мансийском автономном округе облачно. В большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедные явления, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер юго-восточный 7 - 12 метров в секунду, местами порывы 13 - 18 метров в секунду. Температура воздуха +2,+7 градусов, местами до -3 градусов.
В Ханты-Мансийске облачно и мокрый снег, гололедные явления, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер юго-восточный 7 - 12 метров в секунду, порывы 13 - 15 метров в секунду. Температура воздуха +2,+4 градусов.
В Сургуте переменная облачность и без осадков. Ветер юго-западный, западный 6-13 метров в секунду. Температура воздуха: +2,+4 градуса.
В Нижневартовске облачная погода и без осадков. Ветер юго-западный, западный 4-10 метров в секунду. Температура воздуха: +2,+4 градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU