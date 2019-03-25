СЕГОДНЯ 15:47 2019-03-25T15:47:02+03:00

За прошедшую неделю автоинспекторы Югры раскрыли 30 преступлений. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

В трех случаях преступники были пьяны

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Сотрудниками Госавтоинспекции Югры в период с 16 по 22 марта 2019 года раскрыто 30 преступлений. В их число вошли три угона.

Чаще всего угонщики похищали авто марки «ВАЗ» – три машины. Также были угнаны два «Киа» и по одному «Лифан» и «Дэу».

С дворовой территории совершено пять угонов, от магазина – один и с обочины автодороги – один.

Всего за прошедшую неделю на территории автономного округа зарегистрировано семь неправомерных завладений транспортными средствами.

В трёх случаях совершению преступлений способствовало распитие спиртных напитков.

Известно, что автомобили угоняют практически ежедневно. И наиболее частой причиной является человеческая беспечность. Поэтому, самым простым «противоугонным правилом» является внимательное и бережное отношение к своему автомобилю.

ИСТОЧНИК KP.RU