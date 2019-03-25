2019-03-25T15:38:01+03:00
Общество

У поликлиник, школ и детсадов Сургута вычистили снег

К работе привлекались активисты
Алена Кульмухаметова
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У поликлиник, школ и детсадов Сургута вычистили снег. Фото с сайта администрации города СургутУ поликлиник, школ и детсадов Сургута вычистили снег. Фото с сайта администрации города Сургут
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Сегодня, 25 марта, состоялся очередной рейд по проверке вывоза снега с городских территорий, в котором участвовали начальник дорожно-транспортного управления Сургута Игорь Газизов. Напомним, в Югре выпало рекордное количество осадков. На борьбу со снегом вышли все коммунальные службы города и неравнодушные горожане.

- Департаментом городского хозяйства проведена большая работа по очистке территорий от снега возле социальных объектов. Отмечу, что эти работы не входят в обязанности нашего департамента, но дорожные службы все выходные производили вывозили снег, чистили подходы, подъезды к местам общего пользования, — рассказал Игорь Газизов. — К этой работе также подключались сотрудники поликлиник и больниц Сургута, которые своими силами приводили в порядок прилегающую территорию.

По словам начальника дорожно-транспортного управления, такая работа проводится комплексно по всему городу. В основной своей массе городские территории очищены, снег вывезен, но необходимо учитывать непредсказуемые погодные условия, например, в марте текущего года выпало порядка 35 сантиметров снега, что затруднило работу дорожных служб. Если сравнить показатели зимних периодов с октября 2017 по март 2018 года и с октября 2018 по март 2019 года, то соотношение выпавшего снега составит 80 и 136 сантиметров соответственно.

Сейчас управляющие компании задействовали дополнительные силы для очищения дворов и стараются вовремя вывозить снег с этих территорий. В связи с потеплением появились трудности с заездом на снежные полигоны, тем не менее организации, обслуживающие их, своевременно реагируют на проблему и по максимуму принимают завозимый снег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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