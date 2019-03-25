Когалымчанин перечислил мошенникам за автомобиль 10 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:27 2019-03-25T15:27:15+03:00

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Молодой житель Когалыма решил купить авто и даже перевел задаток, но вскоре понял, что его пытаются обмануть. Он обратился в полицию.

Как сообщили в городской полиции, 21-летний местный житель рассказал, что он хотел купить автомобиль и на одном из интернет-сайтов увидел подходящее объявление. Он связался с хозяином авто, ему предложили перечислить задаток и даже выслали копию паспорта.

После перечисления 10 тысяч рублей потерпевшему предложили перечислить еще 40 тысяч, а когда он отказался, то телефон мошенников стал недоступен.

В настоящее время полицейские проводят комплекс мероприятий, направленный на установление лиц, причастных к данному деянию, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину».

ИСТОЧНИК KP.RU