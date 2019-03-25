2019-03-25T15:20:59+03:00
Общество

Кардиологи Югры спасли пенсионерку с тяжёлым пороком сердца

Пациентка впервые за долгое время может с легкостью преодолеть пешком значительное расстояние
Алена Кульмухаметова
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Кардиологи Югры спасли пенсионерку с тяжёлым пороком сердцаКардиологи Югры спасли пенсионерку с тяжёлым пороком сердцаФото: Татьяна Коркина
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Югорчанка поступила в клинику с жалобами на сильную одышку и быструю утомляемость.

Жалобы, которые беспокоили женщину на протяжении многих лет, являются тревожными сигналами заболевания сердца.

- Проблемы со здоровьем у меня начались десять лет назад. Сначала появилась одышка. С годами состояние ухудшилось. Я не могла пройти даже три метра, чтобы не остановиться для отдыха, - рассказывает Курманбике Джумалиева.

Чтобы помочь пациентке, врачи Окружного кардиодиспансера выполнили сложную высокотехнологичную операцию. За несколько часов ювелирной работы кардиохирурги буквально реконструировали сердце женщины.

Сегодня для жительницы Сургутского района самые грустные воспоминания о болезни уже позади. Операция, благодаря которой пациентка впервые за долгое время может с легкостью преодолеть пешком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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