СЕГОДНЯ 14:58 2019-03-25T14:58:48+03:00

При отказе купить диван свои сбережения потеряли 11 жителей Когалыма. Фото с сайта pixabay.com

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Сотрудниками уголовного розыска Югры во взаимодействии с коллегами из Алтайского края была задержана 33-летняя жительница Барнаула, подозреваемая в серии краж с банковских карт.

Только в Когалыме подозреваемая совершила 11 преступлений. Всего же от происков злоумышленницы пострадали 30 жителей Югры. Они потеряли более 300 тысяч рублей.

Известно, деньги исчезали с банковских карт жертв следующим образом, злоумышленница звонила на мобильные телефоны потерпевших и, представляясь сотрудником финансовой организации, сообщала, что происходит несанкционированное списание денежных средств, а также уточняла, не приобретают ли в данный момент потерпевшие диван. Получив отрицательный ответ, последняя предлагала остановить финансовую операцию. Для этого ей необходимы были реквизиты банковской карты и числовые комбинации, пришедшие в смс-сообщениях.

От действий злоумышленницы также пострадали жители Ямало-Ненецкого автономного округа и Тюменской области. Во время обыска в домовладении подозреваемой полицейские обнаружили несколько мобильных телефонов, телефонные и банковские карты.

В отношении женщины возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Судом в отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU