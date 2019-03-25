2019-03-25T14:50:50+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске наградили победителей конкурса рисунков «Моя любимая семья»

Лучшие работы станут эскизами открыток
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийске наградили победителей конкурса рисунков «Моя любимая семья». Фото с сайта админситрации города Ханты-МансийскВ Ханты-Мансийске наградили победителей конкурса рисунков «Моя любимая семья». Фото с сайта админситрации города Ханты-Мансийск
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Почти 300 работ были представлены участниками конкурса рисунков, который проходил в Ханты-Мансийске. 45 из которых стали победителями школьного этапа и три – муниципального.

Муниципальный этап конкурс рисунков «Моя любимая семья» завершился 24 марта. Лучшие 66 рисунков из 22 муниципалитетов Югры станут эскизами открыток, а средства от их распространения будут направлены на счет благотворительного фонда «Сердце отдаем детям» для лечения больных деток.

Все жители автономного округа могут принять участие в голосовании за лучшие детские работы. Все они с 27 марта будут размещены в фотоальбоме в социальных сетях в группе ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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