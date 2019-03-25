Югорчане разобрали чужой снегоход ради починки своего транспорта

СЕГОДНЯ 14:43 2019-03-25T14:43:04+03:00

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Житель Октябрьского района сильно удивился, когда заметил, что его снегоход «потерял» запасные части. Сами открутиться они не могли, потому мужчина обратился в полицию.

В дежурную часть полиции Октябрьского района поступило заявление от местного жителя о краже запасных частей снегохода «Буран». Мужчина рассказал полицейским, что в декабре 2018 года обнаружил свой транспорт рядом с гаражом в разобранном виде. Потерпевший не досчитался вариатора, карбюратора, ремня вариатора, коммутатора, тросика управления карбюратором и ручного стартера. Общий ущерб составил 15 тысяч рублей.

Полицейские установили подозреваемых в совершении данной кражи. Ими оказались местные жители. Выяснилось, что одному из подозреваемых запасные части понадобились для починки собственного снегохода. На данный момент похищенное имущество изъято.

В отношении нарушителей возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU