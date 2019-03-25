2019-03-25T14:31:03+03:00
Общество

Вартовчане из аварийных домов с РЭБ Флота получили ключи от новых квартир

Дома новой серии максимально доступны для маломобильных категорий граждан и родителей с колясками
Алена Кульмухаметова
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Вартовчане из аварийных домов с РЭБ Флота получили ключи от новых квартир. Фото с сайта администрации города НижневартовскВартовчане из аварийных домов с РЭБ Флота получили ключи от новых квартир. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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В Нижневартовске продолжается переселение вартовчан из аварийного жилья. Сегодня, 25 марта, 224 семьи, которые ранее проживали в 33 домах по улице 60 лет Октября, в Старой части города и на территории РЭБ Флота, получили ключи от благоустроенных квартир в новых домах.

По словам начальника управления по жилищной политике администрации Нижневартовска Ирины Потамошневой, гражданам, проживающим в жилье, признанном аварийным, положено новое жилье аналогичной площади. Важно отметить, что квартиры оборудованы с применением «умных» технологий управления. Например, установлены приборы учета, которые автоматически будут отправлять показания управляющей компании. Сами дома – новой серии, они максимально доступны для маломобильных категорий граждан, родителей с колясками. Ранее во всех строениях старой версии между первым этажом и лифтом был лестничный пролет. В новых домах лифт опускается в так называемую нулевую точку первого этажа, ведущую прямо к входной двери и пандусу.

Кроме этого, новостройки сдаются и заселяются только после комплексного благоустройства прилегающей территории: создаются просторные дворы с пешеходными тротуарами, ограждениями, стоянками, детскими городками. Еще один новый элемент, применяемый в жилищном строительстве в Нижневартовске, – архитектурная подсветка фасадов домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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