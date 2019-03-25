2019-03-25T14:02:24+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске пройдет выездное заседание миноритарных акционеров Сбербанка

Акционеры смогут напрямую задать интересующие вопросы о стратегии банка и перспективах его развития
Алена Кульмухаметова
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2 апреля 2019 года в Ханты-Мансийске состоится выездное заседание Комитета по взаимодействию с миноритарными акционерами Сбербанка. Встреча пройдет в Ханты-Мансийске, в формате видеоконференцсвязи в мероприятии примут участие акционеры из Екатеринбурга, Тюмени, Челябинска, Уфы, Кургана, Сургута, Салехарда и Нового Уренгоя.

В программе встречи выступление Председателя Комитета Антона Данилова-Данильяна, управляющего директора-начальника Центра по работе с инвесторами Сбербанка Анастасии Беляниной, доклады представителей банка о текущей макроэкономической ситуации, результатах работы банковской системы в 2018 году и итогах работы Сбербанка в 2018 году. Акционеры смогут напрямую задать интересующие вопросы о стратегии банка и перспективах его развития, высказать свои предложения руководителям Сбербанка. Также акционеры могут задать вопросы на платформе www.whenspeak.ru, номер комнаты 4157.

Встреча с акционерами в Ханты-Мансийске пройдет в конференц-зале картинной галереи по адресу: ул. Мира, 2А. Начало мероприятия в 14:00. Необходима предварительная регистрация по телефону: 8(800)707-00-70, добавочный 5459-1229.

ИСТОЧНИК KP.RU

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