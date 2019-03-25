В Лангепасе из реестра обманутых дольщиков исключили 16 человек

СЕГОДНЯ 14:00 2019-03-25T14:00:32+03:00

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Губернатор Югры Наталья Комарова провела рабочую встречу с главой города Лангепас Борисом Сурцевым. Речь шла, в том числе, и об обманутых дольщиках.

Говоря о проблемах обманутых дольщиков, Борис Сурцев признал, что в 2018 году это была, пожалуй, самая острая проблема для города. Но при поддержке правительства Югры решение было найдено.

В прошлом году завершен строительством один из проблемных домов, 16 дольщиков исключены из реестра. До конца полугодия еще один дом будет введен, и восстановлены права 17 дольщиков. Кроме того, приняты меры по недопущению количественного роста обманутых дольщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU