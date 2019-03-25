2019-03-25T14:00:32+03:00
Общество

В Лангепасе из реестра обманутых дольщиков исключили 16 человек

Острую проблему удаётся решать
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Губернатор Югры Наталья Комарова провела рабочую встречу с главой города Лангепас Борисом Сурцевым. Речь шла, в том числе, и об обманутых дольщиках.

Говоря о проблемах обманутых дольщиков, Борис Сурцев признал, что в 2018 году это была, пожалуй, самая острая проблема для города. Но при поддержке правительства Югры решение было найдено.

В прошлом году завершен строительством один из проблемных домов, 16 дольщиков исключены из реестра. До конца полугодия еще один дом будет введен, и восстановлены права 17 дольщиков. Кроме того, приняты меры по недопущению количественного роста обманутых дольщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За прошедшую неделю автоинспекторы Югры раскрыли 30 преступлений
У поликлиник, школ и детсадов Сургута вычистили снег
Когалымчанин перечислил мошенникам за автомобиль 10 тысяч рублей
Кардиологи Югры спасли пенсионерку с тяжёлым пороком сердца
При отказе купить диван свои сбережения потеряли 11 жителей Когалыма
В Ханты-Мансийске наградили победителей конкурса рисунков «Моя любимая семья»
Югорчане разобрали чужой снегоход ради починки своего транспорта
Вартовчане из аварийных домов с РЭБ Флота получили ключи от новых квартир
В Ханты-Мансийске пройдет выездное заседание миноритарных акционеров Сбербанка
В Нягани несостоявшийся брокер отдал мошенникам 380 тысяч рублей
В Когалыме снегоуборочная техника направилась во дворы
В Югре судят свердловчанина за мелкое взяточничество
В Когалыме знакомый на деньги собутыльника купил девушке букет цветов
В Урае чиновникам не будут оплачивать отдых в санатории
В Югре ЕГЭ по русскому языку досрочно сдали 140 человек
Лёд на Оби в Районе Нижневартовска теряет прочность
Спасатели Югры за неделю эвакуировали более 30 человек
Югорчанин Андрей Соболев - победитель общего зачета Кубка мира по сноуборду
В Урае судят двух наркодилеров
В Югре 26 марта ожидаются мокрый снег с дождем
В Кондинском районе автоинспекторы задержали нетрезвого водителя
В Сургуте на вокзале фельдшер получила удар кулаком в лицо от охранника
В городе Радужный снесли все деревянные общежития
Ханты-Мансийским школьникам рассказали, где они могут провести каникулы
Крупные штрафы получили призывники из Лангепаса за уклонение от службы
В Югре шумных соседей вновь будет усмирять полиция
Стала известна программа югорского промышленного форума