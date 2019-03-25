В Нягани несостоявшийся брокер отдал мошенникам 380 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 13:56 2019-03-25T13:56:04+03:00

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Надежды разбогатеть на бирже ушли крахом у жителя Нягани. Мужчина остался без сбережений по вине мошенников.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, в дежурную часть Няганской городской полиции обратился с заявлением мужчина, который сообщил, что неизвестные лица обманным лишили его 382 тысячи рублей.

Полицейским он рассказал, для приумножения своих накоплений решил воспользоваться услугами одной из брокерских компаний. В рекламе компания обещала быстрое преумножение вложенных средств. Мужчине предложили скачать специальную программу на компьютер при помощи которой, злоумышленники и получили доступ к его данным и счетам. Мошенники через приложение показали заявителю, как нужно вносить деньги на счет данной компании. Мужчина в надежде, что с вырученной суммы сможет купить квартиру, перевел все накопления.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU