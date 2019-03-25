СЕГОДНЯ 13:39 2019-03-25T13:39:40+03:00

В Когалыме снегоуборочная техника направилась во дворы. Фото с сайта правительства ХМАО-Югры

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Сегодня, 25 марта, в Когалыме идут работы по расчистке сквозных проездов около второй и десятой школ, а также во дворах по улице Мира, 2А, 2Б, 36, 38. Об этом заявил глава города Николай Пальчиков.

По его словам, снегоуборочная техника будет работать также по улице Нефтяников, 17, 19 и улице Новосёлов, 1.

- Теперь, когда все основные магистрали расчищены, помощь в этом нам оказали градообразующие предприятия, необходимо всю имеющуюся технику направить во дворы на расчистку и вывоз снега, - подчеркнул Николай Пальчиков.

По информации предприятия «Коммунспецавтотехника», 22 марта работы велись на расчистке дворов по графику: ул. Градостроителей – 19; ул. Мира – 32, 30; ул. Повха – 12; ул. Мира – 2, в левобережье – по ул. Строителей – 11; ул. Нефтяников – 9.

Всего за март уже вывезено более 50 тысяч кубометров снега.

ИСТОЧНИК KP.RU