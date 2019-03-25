2019-03-25T13:39:40+03:00
Общество

В Когалыме снегоуборочная техника направилась во дворы

Улицы уже очищены от снега
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Когалыме снегоуборочная техника направилась во дворы. Фото с сайта правительства ХМАО-ЮгрыВ Когалыме снегоуборочная техника направилась во дворы. Фото с сайта правительства ХМАО-Югры
Изменить размер текста:

Сегодня, 25 марта, в Когалыме идут работы по расчистке сквозных проездов около второй и десятой школ, а также во дворах по улице Мира, 2А, 2Б, 36, 38. Об этом заявил глава города Николай Пальчиков.

По его словам, снегоуборочная техника будет работать также по улице Нефтяников, 17, 19 и улице Новосёлов, 1.

- Теперь, когда все основные магистрали расчищены, помощь в этом нам оказали градообразующие предприятия, необходимо всю имеющуюся технику направить во дворы на расчистку и вывоз снега, - подчеркнул Николай Пальчиков.

По информации предприятия «Коммунспецавтотехника», 22 марта работы велись на расчистке дворов по графику: ул. Градостроителей – 19; ул. Мира – 32, 30; ул. Повха – 12; ул. Мира – 2, в левобережье – по ул. Строителей – 11; ул. Нефтяников – 9.

Всего за март уже вывезено более 50 тысяч кубометров снега.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За прошедшую неделю автоинспекторы Югры раскрыли 30 преступлений
У поликлиник, школ и детсадов Сургута вычистили снег
Когалымчанин перечислил мошенникам за автомобиль 10 тысяч рублей
Кардиологи Югры спасли пенсионерку с тяжёлым пороком сердца
При отказе купить диван свои сбережения потеряли 11 жителей Когалыма
В Ханты-Мансийске наградили победителей конкурса рисунков «Моя любимая семья»
Югорчане разобрали чужой снегоход ради починки своего транспорта
Вартовчане из аварийных домов с РЭБ Флота получили ключи от новых квартир
В Ханты-Мансийске пройдет выездное заседание миноритарных акционеров Сбербанка
В Лангепасе из реестра обманутых дольщиков исключили 16 человек
В Нягани несостоявшийся брокер отдал мошенникам 380 тысяч рублей
В Югре судят свердловчанина за мелкое взяточничество
В Когалыме знакомый на деньги собутыльника купил девушке букет цветов
В Урае чиновникам не будут оплачивать отдых в санатории
В Югре ЕГЭ по русскому языку досрочно сдали 140 человек
Лёд на Оби в Районе Нижневартовска теряет прочность
Спасатели Югры за неделю эвакуировали более 30 человек
Югорчанин Андрей Соболев - победитель общего зачета Кубка мира по сноуборду
В Урае судят двух наркодилеров
В Югре 26 марта ожидаются мокрый снег с дождем
В Кондинском районе автоинспекторы задержали нетрезвого водителя
В Сургуте на вокзале фельдшер получила удар кулаком в лицо от охранника
В городе Радужный снесли все деревянные общежития
Ханты-Мансийским школьникам рассказали, где они могут провести каникулы
Крупные штрафы получили призывники из Лангепаса за уклонение от службы
В Югре шумных соседей вновь будет усмирять полиция
Стала известна программа югорского промышленного форума