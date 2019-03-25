СЕГОДНЯ 13:28 2019-03-25T13:28:37+03:00

В Югре судят свердловчанина за мелкое взяточничество. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

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Вместо установки тахографа водитель из Екатеринбурга решил дать взятку автоинспектору и проехать без проблем, но просчитался.

Как сообщает следственный комитет Югры, накануне было завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Екатеринбурга, который обвиняется в покушении на мелкое взяточничество.

Согласно материалам дела, во время проверки документов у водителя микроавтобуса, перевозившего пассажиров из Екатеринбурга в Советский, инспекторами ДПС были выявлены нарушения – отсутствовал путевой лист, а транспортное средство не было оборудовано тахографом.

Желая избежать административного разбирательства и наложения административного взыскания, водитель, находясь в патрульном автомобиле, попытался передать сотрудникам полиции взятку, положив купюру на передней панели патрульного автомобиля.

Расследование уголовного дела завершено, обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Вскоре мужчина предстанет перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU