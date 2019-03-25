2019-03-25T13:06:58+03:00
Происшествия

В Когалыме знакомый на деньги собутыльника купил девушке букет цветов

Мужчина неосмотрительно передал банковскую карту и пин-код уголовнику
Алена Кульмухаметова
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В Когалыме знакомый на деньги собутыльника купил девушке букет цветов. Фото с сайта pixabay.comВ Когалыме знакомый на деньги собутыльника купил девушке букет цветов. Фото с сайта pixabay.com
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Накануне в дежурную часть полиции Когалыму обратился 57-летний местный житель с заявлением о том, что с его банковской карты было похищено более 24 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что в течение нескольких дней потерпевший распивал спиртные напитки у себя дома со своим ранее судимым 30-летним знакомым. Когда алкоголь закончился, хозяин квартиры передал свою банковскую карту гостю, назвал пин-код и попросил его сходить в магазин.

Молодой человек купил продукты и спиртные напитки, а также снял с указанной карты ещё более 24 тысяч рублей. На некоторую сумму он купил букет цветов своей девушке, а себе смартфон и верхнюю одежду. Часть оставшихся денег полицейские изъяли по месту жительства подозреваемого.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковской карты». Он заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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