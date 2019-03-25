2019-03-25T12:57:54+03:00
Общество

В Урае чиновникам не будут оплачивать отдых в санатории

Решение будет принято Думой города
Алена Кульмухаметова
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В Урае чиновникам не будут оплачивать отдых в санатории. Фото с сайта администрации города УрайВ Урае чиновникам не будут оплачивать отдых в санатории. Фото с сайта администрации города Урай
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Расходы на содержание муниципальных служащих в Урае сокращены. Об этом заявили в администрации города Урай.

- В условиях дефицита бюджетных средств задача органов местного самоуправления – взвешенно определить приоритеты их расходования, привлечь финансы к решению наиболее острых городских проблем. Учитывая экономические условия, в которых сегодня мы вынуждены работать, оптимизационные мероприятия коснулись самых разных сфер, в том числе – администрации города. За прошлый год мы сократили расходы на содержание муниципальных служащих – на 6,8 млн. рублей. Оптимизация – это лишь одно мероприятие из целого комплекса по сокращению расходов на содержание органов власти, - сказал глава города Анатолий Иванов.

На ближайшем заседании городской Думы будет рассмотрен вопрос о введении ограничений для должностных лиц высшего звена, в том числе и для главы города.

Речь идет об ограничении компенсации за санаторное лечение. Такая гарантия действует на основании Устава города. Так главой города предложено, чтобы максимальная продолжительность путевки в санаторий с компенсацией расходов не превышала 14 суток. При этом, компенсировать не более 70% от стоимости, и в сутки не более 3,2 тыс. рублей. Аналогичные ограничения ранее уже введены для всех муниципальных служащих Урая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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