Лёд на Оби в Районе Нижневартовска теряет прочность
Сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы продолжают следить за состоянием ледового покрова и рекомендуют вартовчанам отказаться от выхода на лед.
По информации специалистов, в связи с потеплением структура льда меняется, он становится менее прочным.
Так, уже на 21 марта средняя толщина льда на реке Обь в границах Нижневартовска составляет 64 сантиметра.
Для безопасного передвижения на транспорте следует использовать открытые ледовые переправы и понтонные мосты. Главное управление МЧС России напоминает о строгом соблюдении правил безопасности при движении транспортных средств по ледовым дорогам.
Напомним, в Югре начали закрывать ледовые переправы и зимники в связи с потеплением.
ИСТОЧНИК KP.RU