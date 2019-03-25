СЕГОДНЯ 12:38 2019-03-25T12:38:47+03:00

Лёд на Оби в Районе Нижневартовска теряет прочность. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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Сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы продолжают следить за состоянием ледового покрова и рекомендуют вартовчанам отказаться от выхода на лед.

По информации специалистов, в связи с потеплением структура льда меняется, он становится менее прочным.

Так, уже на 21 марта средняя толщина льда на реке Обь в границах Нижневартовска составляет 64 сантиметра.

Для безопасного передвижения на транспорте следует использовать открытые ледовые переправы и понтонные мосты. Главное управление МЧС России напоминает о строгом соблюдении правил безопасности при движении транспортных средств по ледовым дорогам.

Напомним, в Югре начали закрывать ледовые переправы и зимники в связи с потеплением.

ИСТОЧНИК KP.RU