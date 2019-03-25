СЕГОДНЯ 12:00 2019-03-25T12:00:53+03:00

Спасатели Югры за неделю эвакуировали более 30 человек. Фото с сайта МЧС России по ХМАО-Югре

Изменить размер текста: A A

Очередную сводку подвели сотрудники МЧС России Югры по пожарам. Так, с 18 по 24 марта на территории Ханты-Мансийского округа зарегистрирован 41 пожар. Спасено материальных ценностей на сумму более 12 миллионов рублей.

По данным спасателей, чаще всего горели жилые дома, автомобили, дачи и бани. Основные причины бытовых пожаров - нарушения, связанные с эксплуатацией электрооборудования, неосторожное обращение с огнем. За указанный период от огня пострадали 98 автомобилей и 25 строений.

Кроме того, пожарно-спасательные подразделения 14 раз привлекались к оказанию помощи при ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, проводились работы по предотвращению возгораний транспортных средств и смыву топлива с дорожного полотна.

ИСТОЧНИК KP.RU