Югорчанин Андрей Соболев - победитель общего зачета Кубка мира по сноуборду
В Германии завершился финальный этап Кубка мира, в котором принимали участие югорские спортсмены Максим Рогозин, Наталья и Андрей Соболевы.
Как сообщает Центр спортивной подготовки сборных команд Югры, на последнем этапе Кубка мира югорские спортсмены остались без медалей, но по сумме стартов Кубка мира в параллельном слаломе Соболев Андрей расположился на втором месте, набрав 1990 очков.
Кроме того, Андрей весьма успешно выступал и в гигантском параллельном слаломе. В общем зачете в этой дисциплине у него итоговое 4-е место с 2635 очками. Таким образом, по сумме двух параллельных дисциплин Андрей Соболев, набрав 4625 очков, занял первое место в общем зачете Кубка мира по сноуборду.
ИСТОЧНИК KP.RU