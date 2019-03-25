2019-03-25T11:53:29+03:00
Спорт

Югорчанин Андрей Соболев - победитель общего зачета Кубка мира по сноуборду

Он занял почётное первое место
Алена Кульмухаметова
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Югорчанин Андрей Соболев - победитель общего зачета Кубка мира по сноуборду. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"Югорчанин Андрей Соболев - победитель общего зачета Кубка мира по сноуборду. Фото с сайта "ЮграМегаСпорт"
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В Германии завершился финальный этап Кубка мира, в котором принимали участие югорские спортсмены Максим Рогозин, Наталья и Андрей Соболевы.

Как сообщает Центр спортивной подготовки сборных команд Югры, на последнем этапе Кубка мира югорские спортсмены остались без медалей, но по сумме стартов Кубка мира в параллельном слаломе Соболев Андрей расположился на втором месте, набрав 1990 очков.

Кроме того, Андрей весьма успешно выступал и в гигантском параллельном слаломе. В общем зачете в этой дисциплине у него итоговое 4-е место с 2635 очками. Таким образом, по сумме двух параллельных дисциплин Андрей Соболев, набрав 4625 очков, занял первое место в общем зачете Кубка мира по сноуборду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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